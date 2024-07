Futuro incerto per Matteo Retegui al Genoa. L’attaccante 25enne in forza al Grifone potrebbe salutare Genova e partire verso una nuova esperienza. Le squadre che hanno intenzione di portarlo via sono tante, una in particolare è la Juventus.

Juventus, offerto Milik in cambio di Retegui

Negli ultimi giorni, alcuni club si sono mossi per chiedere informazioni al Genoa per l’attaccante azzurro e, tra le varie, la Juventus avrebbe offerto il cartellino di Arek Milik per arrivare all’attaccante del Grifone. Un’operazione che potrebbe prendere sempre più forma nei prossimi giorni. Non sarà però facile soddisfare la richiesta di 25 milioni del club ligure. La dirigenza bianconera potrebbe proporre diversi giovani in contropartita tecnica, oltre appunto a proporre Milik in cambio.

Il numero 19 del Genoa sarebbe felice di approdare in bianconero e vivere un’esperienza unica. I rossoblù andrebbero ad avere nella propria rosa un giocatore di spessore e di maggiore esperienza che potrebbe fare grandi cose da titolare, cosa che Milik cerca. L’ex Napoli spera di trovare maggiore continuità.

La trattativa non è impossibile tra le due parti, ad influire positivamente sull’eventuale trattativa potrebbe pesare gli ottimi rapporti in essere tra le due dirigenze, spesso protagoniste di diverse operazioni di mercato in anni piuttosto recenti.