Thiago Motta si presenta: “Alla Juventus bisogna vincere, voglio aprire un ciclo”

Nonostante qualche giorno di ritardo sulle altre big del nostro campionato, quest’oggi ha avuto ufficialmente inizio la stagione della Juventus, in cui sia tifosi che società hanno altissime aspettative in seguito agli importanti investimenti che sono stati e che verranno fatti sul mercato, con l’augurio di poter spodestare l’Inter dal trono d’Italia.

Thiago Motta: “Koopmeiners? Non parlo di calciatori di altre squadre”

A sancire l’inizio della stagione è stata la rituale conferenza stampa dell’allenatore, in questo caso la prima da tecnico della Juve per Thiago Motta, che dopo la gavetta fatta a Bologna vuole riportare la Juve dove merita di risiedere, e speranzoso di poter raggiungere grandi obiettivi con questi colori, ha risposto così alle domande dei giornalisti:

SENSAZIONI:

“Prima di tutto ringrazio Giuntoli e Scanavino per la presenza. Sono contento, felice, soddisfatto di essere arrivato oggi in club storico come la Juventus. Un club ambizioso. Sono convinto che si apre un ciclo molto interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, con ottime strutture e personale con grande competenza. Ringrazio l’accoglienza calorosa dei nostri tifosi e sono molto contento di essere qui con voi”.

LA SUA JUVE:

“La voglio orgogliosa e felice insieme ai nostri tifosi. Con la squadra che dà il massimo ogni partita e sempre”.

PERCHÈ HA SCELTO LA JUVE:

“Un club ambizioso e storico. Sono arrivato nel momento giusto. Si apre un ciclo molto interessante. Contento di far parte di questo ciclo. Obiettivi? Prepararsi bene, dobbiamo concentrarci al massimo oggi per fare una buona preparazione e per arrivare pronti e competere in ogni partita, al massimo. Gli obiettivi oggi sono questi”.

È RIMASTO SORPRESO?

“Sono sorpreso, sì. Ero convinto di arrivare in un grande club, ma sono rimasto comunque colpito. Abbiamo tutto per fare un grande lavoro. I tre anni che verranno li affronteremo partita dopo partita, una per volta. Con grande energia positiva e giocando più partite”.

COME SI SENTE?

“Il concetto di vincere sono d’accordissimo, come in tutte le grandi squadre. Sento una grande responsabilità. Nel posto che sto oggi non lo cambierei con nessuno. Voglio dare il massimo e trasmettere tutto alla squadra e competere contro chiunque”.

LA PRESSIONE:

“Prima di tutto, la visita di Elkann ha fatto bene ed è stato un piacere. La pressione è uno stimolo in più e una responsabilità. Fare bene sempre, partita dopo partita”.

SU VLAHOVIC:

“La critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Vlahovic è un grande giocatore, ma serve al talento anche tutta la squadra. Quando la squadra funziona i talenti emergono. Sia lui ma anche molti altri, con la squadra che funziona, faranno una grande stagione”.

IL PASSATO DA GIOCATORE AIUTA?

“Mourinho, Gasperini: hai nominato grandi allenatori e capaci, che hanno fatto bene nella loro carriera. Un privilegio lavorare con loro e imparare da tutti quelli che ho incontrato. Li ringrazio tutti, ho preso un po’ di ognuno di loro. Oggi ho la mia idea e sono convinto che faremo bene”.

SU CHIESA:

“Lo ha detto già Giuntoli, abbiamo tutti giocatori forti qui alla Juve e vale anche per lui”.

IL CAPITANO?

“Oggi abbiamo un grande capitano qui alla Juve, Danilo. Vorrei averlo già con noi, ma ha bisogno di riposo e vacanza e arrivare al pieno della sua energia. Poi quando saremo tutti insieme, valuteremo tutti insieme nel momento adeguato. Oggi sono contento di avere un capitano come lui e spero arrivi presto con noi per potersi preparare per questa stagione”.

SU YILDIZ:

“L’ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico. In campo può fare tutti i ruoli. Quando hai voglia, disponibilità e volontà di crescere e con quel talento può fare tutto”.

SU SOULE:

“Oggi fa parte del gruppo e sta facendo bene, è un giocatore della Juve e si sta allenando molto bene”.

SU RABIOT:

“Su Adrien da amico sarò molto contento se sarà felice altrove, Lo conosco da tanto tempo e gli auguro il meglio”.

COMPETIZIONI:

“Facciamo partita dopo partita. La motivazione che metteremo farà la differenza. Per questo dobbiamo concentrarci solo a fare bene”.

COSA MANCA PER LO SCUDETTO:

“Dobbiamo prepararci per fare una buona preparazione per l’inizio della stagione. I centrocampisti devono sapere fare tutto, fare gol, contrasti ecc. Abbiamo solo giocatori forti qua dentro e quelli che avremo a fine mercato saranno capaci a fare tutto”.

SU MIRETTI:

«Può migliorare su tutto, è giovane ed è concentrato sul lavoro. Sono molto contento per lui, non ha firmato un contratto ma ha firmato per una grande responsabilità. Sono contento che è con noi ci sarà una mano sicuramente».

GIOCATORI MODERNI:

“La Juve è piena di giocatori moderni. L’ho visto e sto aspettando anche gli altri che arrivano. Non ho detto che devono essere tutti duttili. I fenomeni in ruolo preciso, senno dobbiamo essere duttili e qui ne ne abbiamo tanti”.

SU DOUGLAS LUIZ:

“Un grande giocatore, ha fatto una stagione importante andando in Champions League Ha fatto gol, ha partecipato alle azioni pericolosi ed è completo. Lo vedo a centrocampo, alto e basso. Ma anche nella fase difensiva, dipende dalla squadra che affronteremo farà anche il difensore”.

SUL MERCATO E KOOPMEINSERS:

“Il passato rimane li, bisogna guardarlo ma si guarda da oggi in poi. Bisogna prepararsi bene e bisogna essere pronti per competere a ogni livello quando si inizia con tutte le competizioni. Koopmeiners? Non è un giocatore mio e non parlo di calciatori di altre squadre”.

LA SUA JUVE COME LA VEDE:

“Hai detto solo cose negative (ride ndr). Non ci sono alibi, lo sappiamo già. Tutto con positività e pronti ad affrontare ogni situazione”.

SUL MONDIALE PER CLUB:

“Una stagione nuova per tutti, ma non cambia niente la preparazione è la stessa. Partita dopo partita, dobbiamo essere pronti fin dalla prima”.

JUVENTUS NEXT GEN:

“Saremo in tanti anche dalla Next Gen e saranno un grande mano per tutti. Adzic lo vedo bene, sono molto contento e lo vedo molto preparato. Ha grande forza fisica, buona tecnica ma soprattutto mentalmente è preparato. Dipenderà solo da lui, se giocare con noi Abbiamo in casa un giocatore importante o che può diventare importante, queste sono le mie impressioni”.