Una partita clamorosa quella giocata ieri al Montjuic dall’Inter contro il Barcellona. La sfida è finita 3-3, quindi tutto è rimandato al ritorno a San Siro, che si giocherà martedì prossimo. L’Inter è stato fenomenale, ha dimostrato all’Europa il suo valore.

Inter, la finale non è un sogno impossibile

Sembrava tutto finito, invece no, l’Inter ha dimostrato di essere pienamente in forma sia fisicamente che mentalmente e ha bloccato il Barcellona in casa propria. Si decide a San Siro tra sei giorni e l’Inter, in qualsiasi caso, dovrà solo essere applaudita per il modo in cui ha tenuto testa ai fenomeni blaugrana, spaventando il Montjuic e onorando il calcio italiano. Yamal fa un altro sport e gli altri, da Pedri a Raphinha passando per Ferran Torres, gli vanno dietro con un’intensità e una qualità pazzesca.

La gara è finita 3-3, l’Inter sempre in vantaggio e ha subito una tripla rimonta. Il rientro di due giocatori essenziali come Dumfries e Thuram si è sentito, il doppio vantaggio è arrivato proprio grazie a loro. L’unica nota negativa di questa serata spagnola è che si è fatto male Lautaro Martinez, la cosa potrebbe essere un handicap per martedì, ma l’Inter può farcela.