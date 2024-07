Adrien Rabiot non sarà più un giocatore della Juventus. Il francese ha deciso di rifiutare l’ultima offerta ricevuta dai bianconeri e iniziare a valutare le altre offerte arrivate nelle ultime settimane.

Juventus, Rabiot saluta tutti: per lui tre possibilità per il futuro

Con il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno, l’ultimo tentativo dei bianconeri per trattenerlo a Torino lo hanno fatto. La Madama ha messo sul tavolo un’offerta irrinunciabile: un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno a 7,5 milioni. Giuntoli ha dovuto semplicemente registrare il rifiuto del francese e passare oltre.

Adesso per il francese, deluso dall’esperienza degli Europei, ci sono tre possibilità: la Premier League, dove lui stesso ha sempre detto di voler andare prima o dopo a giocare, il Real Madrid o restare in Italia, dove il Milan ha già fatto la sua offerta. Per il giocatore non importa solo l’offerta economica, ma ha interesse di essere al centro del progetto nella squadra in cui andrà a giocare e soprattutto ha interesse di indossare una maglia la cui società ha grandi ambizioni.