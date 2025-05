Calciomercato Roma, i giallorossi puntano al Brasile l Giay nel mirino di Ghisolfì

La Roma segue Agustin Giay. Infatti, il terzino argentino del Palmeiras sarebbe finito nell’agenda di mercato della dirigenza giallorossa, a riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Calciomercato Roma, il prezzo di Giay

Il Palmerais valuta il calciatore 18 milioni e non è ancora chiaro se c’è margine di trattativa, in quanto la situazione è in evoluzione. La Roma starebbe valutando il profilo del giocatore per sondare il terreno e decidere se proporre un’offerta ufficiale.

Il profilo di Giay

Argentino, classe 2004, Agustin Giay è un calciatore duttile in grado di giocare anche come esterno curando sia la fase offensiva che difensiva. In questa stagione Giay, ha collezionato 4 presenze (2 da subentrato) per un totale di 120 minuti giocati.