Juventus, sistemate le uscite Huijsen e Soulè ora parte l’assalto a Koopmeiners

La Juventus dopo le uscite di Huijsen in direzione Premier League al Bournemouth per 18 milioni di euro e Soulè alla Roma per 26 milioni di euro più 4 di bonus, tra cui due facilmente raggiungibili, ha in questo momento un bel tesoretto da rinvestire sul mercato. Il sogno rimane Teun Koopmeiners.

La Juventus punta sull’accordo con il giocatore, Percassi ribadisce che non vuole cederlo

Dopo le cessioni imminenti ora la Juventus potrà finanziare le sue entrate che sono state importanti come quelle di Thuram, Douglas Luiz, Cabal, e Di Gregorio. Ma più precisamente i bianconeri sono pronti a tornare all’assalto di Koopmeiners che rimane il vero obbiettivo di mercato del centrocampo. Poche ore fa Luca Percassi ha ribadito la volontà di tenere l’olandese all’Atalanta, ma i bianconeri hanno l’accordo da tempo con il calciatore sulla base di cinque anni a 4,5 milioni di euro a stagione. Ora bisognerà capire se Giuntoli proverà a soddisfare le esigenze dell’Atalanta che chiede 60 milioni di euro. Questo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com.