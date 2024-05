Bologna-Juventus apre la settimana decisiva per il futuro di Thiago Motta

Bologna-Juventus chiude il campionato casalingo dei Felsinei e per Thiago Motta potrebbe rappresentare una sliding door sul futuro. La Juventus è in pressing su di lui e questa settimana sarà decisiva.

La settimana appena iniziata sarà una di quelle chiave per il futuro di Thiago Motta. E tutto parte da Bologna-Juventus, la sfida di stasera del Dall’Ara, che potrebbe anche essere l’ultima in quello stadio per il tecnico oriundo. Il destino ha voluto che, nel giorno della festa, l’avversario fosse proprio quel club che lo sta corteggiando e che lo vorrebbe, ancor di più dopo l’esonero di Allegri, sulla panchina per le prossime stagioni.

Futuro Thiago Motta: in settimana l’incontro con Saputo, poi la scelta | Bologna o Juventus nel suo futuro

Oggi però non ci sarà tempo per pensare al futuro, il focus del tecnico è solo sul presente e su un momento che probabilmente resterà per sempre indelebile nella sua mente. Quando l’euforia e la gioia si saranno un po’ placati, ci sarà l’incontro con il presidente Joey Saputo e lì si delineerà un po’ meglio il percorso dell’allenatore per gli anni a venire.

Mercoledì il giro sul pullman scoperto per la città e l’ulteriore pieno di felicità con i tifosi sarà un’altra emozione che non vorrà perdersi per niente al mondo, poi comincerà veramente a fare i conti con la sua volontà. Le opzioni non gli mancano e non gli mancheranno, ma questi 7 giorni saranno cruciali e potrebbero davvero essere quelli decisivi per sapere cosa farà.