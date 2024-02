Bologna: Sartori e Motta in partenza? Saputo deve trattenerne almeno uno

Per i tifosi del Bologna la stagione 2023-24, comunque vada, è da

incorniciare. Da tempo essi non assistevano a una performance così

convincente dei propri beniamini. Attualmente i rossoblù sono quarti

assoluti con uno score di 5 vittorie consecutive. Alla fine della

stagione mancano ancora 11 giornate ma se il rendimento della squadra non

cala un posto in Europa nella prossima stagione è un’eventualità

altamente probabile.

Oltre ovviamente alla rosa nel suo complesso, la grande stagione del

Bologna beneficia dell’attività di Giovanni Sartori e Thiago Motta,

rispettivamente direttore sportivo e allenatore dei rossoblù. A fronte di

risultati così lusinghieri oltre alla gioia dei tifosi, si sono attivate

anche le mandibole delle grandi squadre, pronte a solleticare la fedeltà

degli artefici della stagione solleticandoli a suon di milioni. Nel

calcio come nella vita si tende a valutare nuove avventure quando si è

paghi di quelle in corso, ma allo stato attuale non ci sono ancora

certezze sulla possibilità di trattenere a Bologna sia il DS che

l’allenatore. La loro avventura è appena all’inizio e promette grandi

soddisfazioni, basterà questo ad evitare una loro partenza?

Il presidente della squadra, l’italo-canadese Joey Saputo, ha ovviamente

tutto l’interesse a trattenere i due professionisti e si è già attivato

in questo senso, garantendo che la l’attuale rosa non verrà rimaneggiata,

ma anzi, in caso di ingresso in Europa, verrà ulteriormente rafforzata.

Thiago Motta ha l’aria di essere una persona a modo, una persona che non

mette i soldi dell’ingaggio al primo posto ma poiché le sirene non

mancano il presidente è pronto a mettere sul piatto, pur di trattenerlo,

un sontuoso ingaggio incluso in un accordo pluriennale. Inoltre, Bologna

è una di quelle tipiche piazze in cui è possibile lavorare bene, i tifosi

amano la propria squadra ma consentono ai propri beniamini di lavorare

serenamente senza sottoporli a pressioni costanti. Potrebbe essere

questa, un’altra delle ragioni a favore della permanenza dell’allenatore

nella città felsinea.

Guardando la classifica della Serie A, la vittoria dell’Inter, con 9

punti di vantaggio sulla Juventus, pare abbastanza scontata ed in questo

senso anche le scommesse Serie A sono orientate ad attribuire ai

nerazzurri il titolo per la stagione 2023-24. Ancora aperto, invece, il

discorso per i piazzamenti Champions. Oltre a Inter e Juventus, anche il

terzo posto attualmente occupato dal Milan pare essere abbastanza

blindato. Per il quarto posto, secondo i bookmaker, l’Atalanta è

nettamente favorita rispetto al Bologna ma in aiuto di Joey Saputo

potrebbe esserci la possibilità di portare nella prossima stagione

Champions non 4 ma bensì 5 squadre.