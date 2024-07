Thiago Motta: “Vlahovic può fare 30 gol? Il suo lavoro non può fermarsi solo ai gol”

Le parole di Thiago Motta dal ritiro della Juventus in Germania

Thiago Motta dal ritiro della Juventus in Germania alla vigilia dell’amichevole con il Norimberga, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb sul mercato bianconero ma non solo, si è soffermato anche sul gruppo, e sul suo centroavanti Dusan Vlahovic. Ecco le sue dichiarazioni.

Thiago Motta: “Il nostro è un gruppo unito che ha grande ambizione”

Avete fatto un punto sul mercato con Giuntoli e Scanavino?

“Siamo in costante dialogo per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra. Facciamo così tutti i giorni”.

In questi giorni di ritiro ha trovato un gruppo unito?

“Sì, assolutamente sì. È un gruppo unito che ha l’ambizione di fare cose importanti. Per fare questo si deve iniziare dal primo giorno di lavoro e sarà sempre così giorno dopo giorno per conquistare qualcosa”.

In tanti pensano che il suo gioco possa far fare 30 gol a Vlahovic. Questo mette più pressione a lei o a Dusan?

“Non esiste pressione, ma solo una bella responsabilità. Il lavoro di Dusan, come quello di tutti gli altri, non si può fermare solo a vedere i gol. Ci sono tante cose nel calcio da fare, lui lo sa molto bene e lui lo sa fare. È un giocatore importante per la squadra, ma l’ho detto anche nella prima conferenza che ho fatto: il grande talento ha sempre bisogno della squadra”.