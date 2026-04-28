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martedì, Aprile 28, 2026
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Calciomercato Juventus, la svolta: Vlahovic apre al rinnovo

Di
Anna Rosaria Iovino
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60
serie a enilive 2024 2025: roma vs juventus
DUSAN VLAHOVIC AL TIRO MA SFIORA IL PALLONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus potrebbe assistere ad una svolta sul rinnovo a Vlahovic. Il giocatore serbo ha aperto al rinnovo e adesso la società della Vecchia Signora accelera per arrivare a chiudere quanto prima il contratto.

Calciomercato Juventus, pronti ad un rinnovo di 2 anni per Dusan

Dal 2022, quando Dusan Vlahovic arrivò alla Continassa dalla Fiorentina, ad oggi, non ha mai avuto modo di rinnovare o ritoccare il contratto. Adesso, dopo 4 anni e tre stagioni, il giocatore è stato attanagliato anche dagli infortuni, portandolo anche ad un rendimento precario (3 reti in 15 gare di campionato). La scadenza del contratto, giugno 2026, sembrava essere sicura di un addio, ma sembra arrivata la svolta. Dopo mesi di problematiche e infortuni del serbo e del suo entourage sul futuro potrebbero però andare in una direzione diversa rispetto a quella di un addio, il rinnovo.

Senza troppe pretese e lunghi contratti, si potrebbe semplicemente procedere con un nuovo accordo, magari di due anni soltanto, fino al 2028. Anche il riscatto collettivo lanciato da Luciano Spalletti può essere un fattore positivo per Vlahovic, che non si è mai sentito fuori dal gruppo. Nella prossima stagione il tecnico ha intenzione di puntare ancora su di lui. La Juventus e il giocatore sembrano aperti ad un rinnovo senza intoppi questa volta.

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