Il calciomercato Juventus deve correre ai ripari in zona offensiva per la prossima stagione. Con il rinnovo di Dusan Vlahovic in stallo, i bianconeri iniziano a valutare le alternative possibili. I nomi sono tanti, così come i grandi giocatori disponibili nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Lewandowski nel mirino

Con Dusan Vlahovic sospeso tra nuovo futuro, Milan, e restare alla Juve perché è stato folgorato da Spalletti, a Torino pensano al futuro con concretezza. L’attaccante serbo potrebbe lasciare la Continassa e volare a Milanello dovre troverebbe Allegri, che lo conosce già dai tempi della Juve. Alla Juve hanno già lasciato intendere che l’attaccante dovrebbe accettare un ridimensionamento sostanzioso del proprio compenso: quest’anno chiuderà a 12 milioni per via di un bonus fedeltà che va ad aumentare la base degli 8, ma il nuovo tetto massimo del club è sui 6 milioni riconosciuti a Yildiz e da lì non ci si muove.

Se parte Dusan Vlahovic, alla Juve urge l’acquisto di una punta che faccia gol, bocciato David, stagione da archiviare, si parla di Lewandowski. L’attaccante polacco, ancora in trattativa per un rinnovo con il Barcellona, potrebbe lasciare la Spagna. La sua questione verrà affrontata nelle prossime settimane perché il procuratore di Lewandowski sarà in Italia, non cura solo i suoi interessi ma anche di altri giocatori importanti e quindi a breve ci saranno aggiornamenti importanti.