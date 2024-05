Un autogol di Mancini beffa la Roma (2-2) | Non basta la doppietta di Paredes, giallorossi eliminati

Bayer Leverkusen-Roma, serve un miracolo, anche se la squadra giallorossa è stata spesso chiamata a compiere l’impresa in questi anni arrivando alla quarta finale europea consecutiva in Europa eguagliando l’Inter degli anni 60. De Rossi si affida alle novità Ndicka, Azmoun e Angelino mentre Xabi Alonso non vuole cali di tensione. Parte subito forte la Roma al 4′ con Lukaku che sfiora il gol e spaventa i tedeschi. Al 16′ esce però fuori anche la squadra di casa, con Palacios che va al tiro non preoccupando però Svilar. Al 19′ però arriva il primo campanello d’allarme per i giallorossi con l’infortunio di Spinazzola e allora ecco la prima sostituzione per De Rossi con dentro Zalewski. Il Bayer insiste e colpisce un palo proprio con Palacios, centrocampista argentino di Xabi Alonso. Al 41′ però arriva l’episodio che può cambiare la gara con un calcio di rigore per la Roma, trasformato da Paredes, ed è 1-0.

Bayer Leverkusen-Roma, 45′ di fuoco per i giallorossi

Termina così il primo tempo con i giochi riaperti per la squadra giallorossa. La ripresa inizia con tutto un altro piglio per la Roma che dopo la rete di Paredes ora sogna un’altra rete come minimo per arrivare ai supplementari. Il Bayer non ci sta a perdere e allora ecco che la squadra di Xabi Alonso ci prova con Adli, che però sfiora il palo. Per provare nell’impresa, ai giallorossi serve un altro gol, El Shaarawy tenta la giocata ma al 66′ accade quello che non ti aspetti perchè viene assegnato un altro calcio di rigore ai giallorossi con Paredes ancora sul dischetto. Ed è due a zero per la Roma, con i giallorossi che ora sognano. Così come avvenuto nel primo tempo, De Rossi è costretto a sostituire Azmoun con Bove. Anche Xabi Alonso prepara le sue mosse: dentro Wirtz e Schick. Tanti i cambi per le due squadre anche se nel finale per i giallorossi arriva la beffa perchè su calcio d’angolo le Aspirine trovano il gol 2-1 grazie all’autogol di Mancini che condanna i giallorossi. Nel finale arriva un’altra rete della squadra di Xabi Alonso con Stanisic, che proietta i tedeschi in finale con l’Atalanta.

Bayer Leverkusen-Roma, il tabellino:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Hincapié, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Hlozek (dal 29′ st Schick), Hofmann. A disp.: Schick. All. Xabi Alonso

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola (dal 21′ st Zalewski); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Azmoun (dal 27′ st Bove), Lukaku. A disp.: Zalewski, Bove. All. De Rossi.

Reti: 42′ pt e 20′ st Paredes, 51′ st Schick

Ammoniti: Mancini, Pellegrini, Tapsoba, Zalewski, Paredes, Tah

Recupero: 4′ pt, 7′ st