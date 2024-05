Adesso c’è anche l’ufficialità dal Nizza, Florent Ghisolfi lascia il Nizza per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma.

Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, ha riferito stasera ai media: “Florent andrà alla Roma, siamo felici per lui. Insieme abbiamo passato dei bei momenti qui a Nizza, è un ragazzo che apprezzo molto. E gli auguro tutto il meglio per il suo futuro”.

Roma, si attente il comunicato che annuncia Ghisolfi

La Roma ha trovato il suo ds. Florent Ghisolfi lascia il Nizza per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo mesi di ricerca, il club romano ha individuato in Ghisolfi l’uomo giusto. La notizia arriva con l’annuncio, non ufficiale, del presidente del club francese, adesso si attende solo il comunicato ufficiale dei giallorossi.

L’addio di Tiago Pinto a febbraio ha lasciato vuoto l’incarico, e adesso, a Roma, c’è da fare un gran lavoro, sia in uscita sia in entrata. Bisogna lavorare ai tanti esuberi, ricostruire la squadra, forse entro il 30 giugno occuparsi già delle plusvalenze. Ghisolfi dovrà, infine, occuparsi di programmare un piano triennale con cui cercare di riportare il club ai piani alti del calcio italiano, oltre che puntare di nuovo alla Champions.

Florent Ghisolfi, classe 1985, è un ex giocatore di calcio francese. Dopo una breve carriera da centrocampista, è passato a quella da allenatore, allenando anche il PSG femminile. Dal 2020 la sua vita è cambiata, diventando dirigente sportivo.