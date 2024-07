Roma, oggi l’agente di Soulé nella capitale per definire gli ultimi dettagli

L’agente di Matias Soulè sarà oggi a Roma per chiudere l’accordo che porterà l’argentino a vestirsi di giallorosso: l’obiettivo è definire l’ingaggio del fantasista, l’ammontare delle commissioni e altri dettagli del contratto (già concordati verbalmente). Tutto fatto tra Juventus e Roma che stanno limando in queste ore gli accordi per poter chiudere definitivamente l’operazione.

Ryan Friedkin sblocca la trattativa per Soulé: 30 milioni sul piatto e grande regalo per De Rossi

La chiusura dell’affare arriverà quindi con soltanto due milioni in più rispetto alla proposta formulata dalla Roma tre giorni fa, con Giuntoli che è riuscito a strappare un 10% sulla futura rivendita del giocatore. La presenza nella capitale di Ryan Friedkin è stata sicuramente importante: il vicepresidente ha partecipato all’incontro sullo stadio, ha dato il via libera all’arrivo di Dahl e ha dato il suo consenso per la chiusura dell’accordo con la Juventus a trenta milioni di euro totali. Un bel regalo per Daniele De Rossi, nel giorno del suo 41esimo compleanno.