Ryan Friedkin entusiasta sul nuovo stadio: “La nuova Curva Sud sarà la curva più grande d’Europa”

Questa mattina la Roma si è riunita al campidoglio per un incontro con il sindaco Gualtieri, per decretare un punto sulla vicenda del nuovo stadio. La dirigenza era rappresentata dal vice presidente Ryan Friedkin e dalla CEO Lina Souloukou. Il vice presidente si è dichiarato entusiasta del progetto. Ecco le sue dichiarazioni in merito da Tuttomercatoweb.com.

Ryan Friedkin: “Lo stadio incarnerà lo spirito e la tradizione del nostro club”

“È stato un onore incontrare oggi il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e presentare la nostra visione per il nuovo stadio. Questo straordinario stadio non è solo una nuova casa per l’AS Roma e i suoi tifosi, ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma. La nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande Curva d’Europa, sarà un punto focale potente, che incarna la passione e l’energia dei nostri sostenitori. Con il suo design iconico ispirato all’architettura romana classica e strutture all’avanguardia, lo stadio offrirà un’esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale. In quanto convinti custodi dell’AS Roma, siamo impegnati a creare uno spazio che incarni lo spirito e la tradizione del nostro club, diventando al contempo un simbolo globale di innovazione ed eccellenza e un modello di responsabilità ambientale”.