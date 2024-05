Paredes: “La crescita della squadra è dovuta dall’entusiasmo portato da De Rossi. Servirà dare il 100% per battere il Leverkusen”

Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leverkusen.

Spesso hai parlato della crescita che hai avuto con De Rossi, perché ti ha fatto crescere così tanto?

“La crescita non è solo mia ma di tutta la squadra. Dovuta all’entusiasmo che ci ha portato il mister”.

Iniziando questa stagione hai scelto il numero 16 chiedendo il permesso al Mister. Che sensazioni hai provato a trovartelo come allenatore?

“Per me era allenatore anche quando giocava accanto a me. Sono sempre stato legato a lui, mi ha sempre trattato molto bene e averlo allenatore adesso è un onore e spero di continuare a dare il mio apporto a lui e a tutta la squadra”.

Cosa ti piaceva di più di De Rossi e una cosa su cui può ancora crescere?

“La sua personalità, era un centrocampista completo e nel calcio ce ne erano pochi come lui. Non so in cosa può migliorare, mangia troppo secondo me (ride)”.