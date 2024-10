“È sempre bello giocare un Mondiale per club, non posso dire molto di più. Vivo con calma la mia vita, la mia carriera giorno per giorno. E come dico sempre, se qualcosa dovrà accadere, accadrà”.

Paredes sul suo futuro: “Vivo con calma la mia vita”

Sono queste le parole di Leandro Paredes, centrocampista dell‘As Roma, che ha parlato al rientro del calciatore in Italia e di un suo possibile futuro al Boca Juniors.