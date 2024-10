Roma, Paredes in uscita a gennaio? L’indizio social del padre e l’amore per il Boca Juniors

Il futuro di Leandro Paredes può tingersi ancora di giallo e blu. Il centrocampista argentino è in scadenza con la Roma nel giugno 2025 e nella giornata di ieri suo papà, Daniel, ha lanciato sui social un indizio difficilmente equivocabile. In una story sul proprio profilo Instagram, ha ripubblicato il post di una pagina di tifosi Xeinezes, con il figlio in maglia gialloblù e l’aggiunta di una data, 2025. Anche a causa di un avvio di stagione non entusiasmante in giallorosso, il suo futuro sembra sempre più incerto.

Paredes al Boca? Gago glissa, ma i due si sono già sentiti

A Buenos Aires troverebbe un altro ex giallorosso sulla panchina, Fernando Gago che lo ha già chiamato. I due sono stati già compagni di squadra proprio al Boca nel 2013/2014 ed è il nuovo allenatore degli Xeneizes. In conferenza stampa, l’ex centrocampista del Real Madrid ha glissato sull’argomento: “Paredes? In rosa ci sono ottimi giocatori”. Secondo indiscrezioni giornalistiche, però, fra i due vi sarebbe già stato un contatto per il futuro.

Paredes in scadenza con la Roma nel 2025 | Non è più un insostituibile

Il contratto di Paredes con la Roma è in scadenza al 30 giugno 2025, a fine stagione, con il rinnovo automatico in base a determinate condizioni (partite giocate e obiettivi di squadra). In questo avvio di stagione, Paredes ha disputato cinque partite tra Europa League e Serie A, di cui due da titolare: una con De Rossi e una con Juric.