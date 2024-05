Juventus, si avvicina Koopmeiners | L’agente in Italia per parlare con i bianconeri

Il centrocampo della Juventus è stato decimato dagli infortuni e da varie vicende extracampo nel corso di questa stagione, e l’arrivo a gennaio di Alcaraz non ha di certo convinto la dirigenza bianconera che non riscatterà il centrocampista argentino a Giugno, che ha anche un costo molto alto (40 milioni).

Juventus, presto un incontro con l’agente di Koopmeiners

Per poter dare nuova vita al centrocampo, che è stato uno dei principali punti deboli della squadra di Allegri questa stagione, Giuntoli vuole accelerare per Teun Koopmeiners dell’Atalanta, che è stato più volte accostato ai bianconeri nelle ultime stagioni, ma ora sembra più vicino che mai alla squadra piemontese.

Come annunciato dallo stesso calciatore su una televisione olandese a marzo, la sua intenzione è quella di lasciare Bergamo in estate, ma non è della stessa idea l’Atalanta, che vorrebbe trattenere il trequartista a meno di offerte sopra i 50 milioni.

Nonostante questa posizione da parte della Dea, attualmente l’agente di Koopmeiners è in Italia, e nei prossimi giorni incontrerà la società bianconera per provare a definire un accordo sui termini contrattuali e fare pressione ai neroazzurri affinchè accontentino la volontà dell’olandese.