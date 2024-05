Fantacalcio – Top e Flop della 35^ giornata. Koopmeiners e Djuric su tutti

Altra giornata in archivio e traguardo finale ormai vicinissimo anche per numerose leghe. Vediamo ruolo per ruolo com’è andata nel trentacinquesimo turno.

PORTIERI- Miglior portiere della settimana, come capitato diverse volte da quando De Rossi gli ha dato fiducia, è il romanista Svilar con un ottimo 7,5 di media, ridotto poi a 6,5 per il gol incolpevolmente incassato ad opera di Bremer. Stesso fantavoto (6,5) per Skorupski, Caprile e Consigli che fruttano anche il bonus imbattibilità per chi li utilizza nella propria lega. A livello prestazionale vanno molto bene anche Scuffet, Martinez, Szczesny e Montipo’ che si guadagnano la stessa media di partenza (6,5), ma poi vedono scendere la fantavotazione in relazione ai malus subiti per ammonizioni e gol incassati. Chi invece rimedia una brutta figura è Christensen della Fiorentina che non sfrutta l’occasione concessagli da Italiano ed unisce i malus gol subiti (-2) ad una votazione già molto scadente (4,5); il suo 2,5 complessivo è “superato” appena appena da Sportiello che chiude con un 3 molto poco lusinghiero nonostante una prestazione comunque sufficiente (6).

DIFENSORI – Torna al gol dopo tempo immemore Florenzi e grazie anche ad un assist e all’ottima prestazione giunge ad una fantamedia pari ad 11,5. Alle sue spalle Bremer con 10,5 e Mina con 10. Appena sotto il podio l’altro milanista Gabbia con 9,5. Sempre rossonero è anche il peggior difensore della settimana; si tratta di Thiaw che unisce l’autorete ad una prestazione insufficiente e chiude con la fantamedia del 3. Senza malus, a riprova della loro stagione difficile, toccano quota 4,5 Milenkovic, Tomori e Ferreira. Appena poco meglio in partenza, ma stessa fantamedia causa cartellino giallo, per Casale e Donati.

CENTROCAMPISTI – Parte dalla panchina ma decide l’incontro di Salerno l’atalantino Koopmeiners che al pari di Thaouna e Lazovic merita un complessivo 10 in fantapagella. Fa piacere segnalare alle loro spalle il 9,5 di Castrovilli, reduce da una stagione tribolatissima a causa dei ricorrenti problemi fisici; si ferma al 9 Vecino perché penalizzato da un’ammonizione. Brutta settimana per Gaetano che rimedia un cartellino rosso e chiude la sua partita con un bruttissimo 4 di fantamedia. 5 pieno senza malus per Akpa Akpro mentre Nandez, Mandragora, Rabiot, Weah, Cataldi, Zaccagni, Ramadani e Reijnders ci arrivano a causa di un cartellino giallo che ne peggiora il rendimento (5,5) di partenza.

ATTACCANTI – La prima doppietta in serie A vale a Djuric la palma di Top assoluto di giornata con il suo ragguardevole 13,5. Noslin si arrampica fino al 10,5 mentre arrivano a 10, grazie ad una rete, anche Scamacca, Ekuban, Retegui, Immobile, Krstovic, Osimhen, Lukaku, Laurientè e Success. Gli errori sotto porta ed un cartellino giallo costano ad Abraham il 4,5 finale che ne fanno il peggior attaccante del trentacinquesimo turno. Poco meglio Piccoli con 5 (5,5 e malus giallo).