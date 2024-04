Juventus, Giuntoli lavora ad un piano per riscattare Alcaraz | Le ultime

Il futuro di Carlos Alcaraz rimane molto incerto. Il centrocampista argentino, classe 2001, è arrivato alla Juventus dal Southampton nell’ultima finestra di mercato, ma non è riuscito ad affermarsi con Massimiliano Allegri. Certo, la sua avventura attuale è stata condizionata anche da un infortunio, che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi tutto marzo, ma il suo rendimento in campo, sia dal primo minuto che a metà partita, non è stato all’altezza delle aspettative.

Juventus, la situazione sul futuro di Alcaraz

La Gazzetta dello Sport di oggi prova a fare il punto della situazione. La cifra di riscatto del giocatore è fissata a 49,5 milioni di euro, e i bianconeri sperano ancora di ingaggiarlo la prossima stagione, ma ovviamente non a questa cifra. Se i biancorossi non riuscissero a tornare in Premier League nei playoff, si potrebbe riparlare del prestito, magari ad un prezzo più basso.