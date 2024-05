Juventus, il futuro di Rabiot passa da Allegri

Il centrocampista della Nazionale francese Adrien Rabiot, classe 1995, sta valutando il suo futuro professionale visto che il suo contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno.

Juventus, Rabiot sempre più lontano da Torino

Secondo il “Corriere dello Sport”, il giocatore vorrebbe conoscere il nome dell’allenatore per la prossima stagione prima di decidere se rinnovare il contratto con la Juventus. La mancata conferma di Allegri in panchina, infatti, potrebbe portare Rabiot a decidere di lasciare la Juve a parametro zero, visto l’ottimo rapporto con il tecnico livornese. Dunque, si presume che verrà deciso tutto al termine della stagione, quando si conoscerà il futuro di Allegri.