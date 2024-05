Juventus, adesso il rinnovo di Rabiot | Il Manchester Utd alla finestra

Adrien Rabiot, ci risiamo. Il francese è in scadenza di contratto e senza un accordo con la Juventus è destinato a lasciare Torino. Il giocatore resterebbe anche in bianconero, a patto che il club garantisca la partecipazione alla prossima Champions League, un chiarimento sul futuro allenatore e un progetto ambizioso nel breve termine. Insomma è il progetto tecnico che interessa a Rabiot, che vuole avere chiare le ambizioni per il suo futuro.

Rinnovo con ingaggio al ribasso per Rabiot, il Manchester Utd osserva

Eppure non è da escludere alcuna possibilità, perché, secondo Tuttosport la trattativa per il rinnovo con la madre-agente Veronique non sarà facile. Anche perché Giuntoli vorrebbe tentare di abbassare l’ingaggio di Rabiot al di sotto dei 7 milioni attuali. Intanto però il Manchester United sta provando a intromettersi nei discorsi tra l’ex Psg e la Juve, per cercare di convincere il classe ’95 a firmare da parametro zero. Anche se parlando di progetto, non è ancora stato espresso dal giocatore il suo apprezzamento per la destinazione.