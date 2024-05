Juventus, Giuntoli prova a sorpassare l’Inter nella corsa a Gudmudsson

La Juventus ha dimostrato di avere delle defezioni in rosa nel corso di questa stagione, c’è quindi da aspettarsi un notevole cambiamento tra le fila bianconera durante l’estate, e, dopo essersi assicurati Calafiori, Giuntoli vorrebbe affondare il colpo Gudmudsson, che Inter, Milan e Juve vorrebbero avere per la prossima stagione, ma ad ora nessuno è ancora riuscito a trovare un accordo col Genoa per bruciare la concorrenza delle avversarie.

Juventus, contatti con l’entourage ma occhio alla Premier

Negli ultimi giorni ci sono stati dei colloqui tra gli agenti del calciatore e la dirigenza bianconera, da cui è emersa la disponibilità del calciatore di vestire la maglia bianconera la prossima stagione, ma le cifre richieste dal club ligure sono considerate ancora troppo alte (30-40 milioni).

Con le condizioni attuali, l’affare sembra difficile, ma potrebbe sbloccarsi nel caso in cui i bianconeri dovessero rinunciare a un loro big, come Federico Chiesa, che nelle ultime ore è stato accostato al Milan. Bisogna anche considerare che, sebbene 40 milioni sia una cifra oggettivamente elevata, non è una richiesta che spaventa i club inglesi, che potrebbero improvvisamente battere la concorrenza della Juve e degli altri club italiani e aggiudicarsi l’attaccante islandese.