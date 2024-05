Juventus, fatta per Calafiori | E’ lui il primo colpo di Giuntoli

La Juventus accelera. Questo è quanto riportato da Sportmediaset, che svela come Giuntoli avrebbe chiuso per Riccardo Calafiori, difensore del Bologna di Thiago Motta. “Il club bianconero, che a giugno dirà addio ad Alex Sandro da svincolato, ha chiuso infatti per Riccardo Calafiori, che era da tempo una priorità di Giuntoli perché in grado di dare diverse soluzioni dal punto di vista tattico potendo giocare sia da terzino sinistro sia da braccetto di una difesa a tre”.

La Juventus sistema la difesa: ecco Calafiori

“Decisiva la volontà del giocatore, che ha sempre messo la Juve al primo posto, al Bologna andrà una cifra vicina ai 25 milioni di euro ma la formula potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto e la cifra del riscatto potrebbe essere abbassata dall’inserimento di una contropartita tecnica da scegliere dal settore giovanile bianconero”. Sarebbe quindi Calafiori il primo colpo di Giuntoli, che ora aspetta Thiago Motta.