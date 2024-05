Juventus, piace Khephren Thuram | Una cessione può facilitare il suo arrivo

Come racconta Tuttosport, Khephren Thuram è uno dei giocatori più graditi dalla Juventus per il centrocampo. Il francese classe 2003, fratello del nerazzurro Marcus, ha il contratto in scadenza con il Nizza nel 2025, e non sembra interessato a rinnovarlo. Vista la qualità del giocatore, che vanta anche una presenza con la nazionale maggiore, è inevitabile che molte squadre si muovano in anticipo per acquistarlo in estate, bianconeri compresi.

La cessione di Arthur chiave per l’arrivo di Thuram

Il costo del cartellino di Thuram, al netto della sua situazione contrattuale, è di circa 30-35 milioni di euro, una cifra importante ma la Juventus sa come ammortizzarla. Infatti una parte della spesa sarebbe coperta dalla cessione di Athur Melo, che dopo il prestito alla Fiorentina farà ritorno a Torino, e grazie alle sue buone prestazioni in viola può partire per una cifra intorno ai 15-20milioni.