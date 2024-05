Per Allegri potrebbe essere l'ultima finale con la Juve, per Gasp il primo premio con la sua Dea

Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfideranno Atalanta-Juventus per la finale di Coppa Italia 2023/24. Un lungo percorso per entrambe le squadre che arrivano nel finale con animi differenti. La Dea, quest’anno, ha conquistato due finali, Europa League e Coppa Italia; la Juve è riuscita a centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Atalanta-Juventus, i bianconeri ne hanno vinte 14

Un destino strano per i due tecnici, che questa sera si ritroveranno contro in capitale. Mentre per Max Allegri potrebbe essere l’ultima finale di Coppa Italia con la Juventus, per Gasperini, in caso di vittoria, sarebbe il primo trofeo con la sua amata Dea. Il tecnico di Grugliasco, arrivato a Bergamo nel 2016, non ha mai vinto un trofeo con la sua squadra. Negli ultimi anni la squadra è stata un continuo crescere, fino ad arrivare a grandi soddisfazioni in questa stagione.

Anche se sulla carta, la favorita di questa sera è l’Atalanta, la Juventus è in testa a tutti per Coppa Italia vinte. Per la Vecchia Signora sono 14 le finali vinte. I bianconeri sono gli unici ad avere raggiunto almeno la doppia cifra di trofei vinti in questa competizione. Nell’ultimo decennio, il dominio bianconero è stato interrotto da Napoli (2013-2014 e 2019-2020), Lazio (2018-2019) e Inter (2021-2022 e 2022-2023). Il 2 giugno 1963 l’Atalanta vince quello che, fino a oggi, è l’unico trofeo della sua storia: la Coppa Italia.