Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

È la seconda finale di Coppa Italia dei tre anni dell’Allegri bis dopo quella persa con l’Inter ai supplementari nella stagione 21/22. I nerazzurri, invece, giocheranno la prima di due finali in sette giorni visto che mercoledì 22 maggio ci sarà quella col Leverkusen in Europa League. L’ultimo trofeo per la Juventus risale proprio alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta della stagione 20/21 con Pirlo sulla panchina bianconera. Il match sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming sull’app di Infinity mercoledì 15 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri