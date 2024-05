A Torino si fa sul serio. Una rivoluzione in arrivo, non solo tra il team dei giocatori, anche in dirigenza. L’idea è quella di puntare su Matteo Mascetti nella nuova Juventus di Cristiano Giuntoli a partire dalla prossima stagione.

Juventus, Mascetti per una grande squadra

Il direttore generale dei bianconeri avrebbe puntato uno degli scout del Bayer Leverkusen per cercare di ottimizzare al meglio le scelte sul mercato della Madama. Matteo è il figlio dell’ex bandiera del Verona, Emiliano, morto due anni fa. Mascetti è osservatore proprio del club tedesco, prossimo avversario dell’Atalanta in finale di Europa League il prossimo 22 maggio a Dublino.

Mascetti è nato a Verona, figlio di Emiliano Mascetti, centrocampista e bandiera dell’Hellas Verona, e tra i principali artefici, in qualità di direttore sportivo, dello storico Scudetto del 1985. Una carriera nel calcio giocato anche per Matteo, per poi passare ad altri ruoli dirigenziali. Corso di Formazione presso il Coni per diventare Team Manager, ma anche il patentino da Direttore Sportivo. Dopo aver lavorato con Hellas, Brescia, Padova e Prato, arriva la svolta nel 2019, quando diventa osservatore al Bayer Leverkusen. Quest’anno è stato uno degli artefici del miracolo del grande Bayer Leverkusen, adesso la Juve lo ha puntato per iniziare una rivoluzione bianconera.