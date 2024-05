Juventus, situazione infortunati verso la finale di Coppa Italia | Yildiz, Danilo e Alex Sandro

La Juventus domani alle 21:00 gioca la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta all’Olimpico di Roma. Partita fondamentale per la stagione dei bianconeri, che in caso di sconfitta chiuderebbero la terza stagione consecutiva senza vincere un trofeo. Il primo giocatore ad essere in dubbio per la sfida è Yildiz. Il turco in uno scontro di gioco nella partita con la Salernitana ha subito un colpo alla spalla destra, ieri non si è allenato e solo domani verrà presa la decisione definitiva. Filtra più ottimismo per le condizioni di Alex Sandro e Danilo, che hanno svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Ad ogni modo, anche se non potranno scendere in campo la loro presenza nello spogliatoio sarà fondamentale per dare la carica e la tranquillità giuste ai compagni.

Locatelli squalificato, chi va in regia?

Un cambiamento tattico importante della Juventus nella finale di domani deriverà dalla squalifica di Manuel Locatelli. Il primo candidato a sostituirlo è Miretti, ma rimangono vive le ipotesi di Danilo in quel ruolo, in caso di recupero, o Rabiot. Allegri ha ancora qualche ora per pensarci, l’ultimo allenamento si svolgerà a Formello domattina. In attacco accanto a Vlahovic dovrebbe esserci Chiesa, ma non è stato ancora sciolto del tutto il ballottaggio con Milik.