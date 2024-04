Juventus, all-in su Calafiori | Giuntoli vuole anticipare tutte le concorrenti

Il DS della Juventus ha scelto Calafiori come primo acquisto per la prossima stagione.

La Juventus è pronta a spingere sull’acceleratore nella corsa a Riccardo Calafiori. Tuttosport afferma che Giuntoli avrebbe ormai scelto il gioiello del Bologna come primo rinforzo difensivo per la Juventus del prossimo anno, a prescindere dalla permanenza o meno di Allegri. L’idea del DS della Juventus è di investire su un giovane che da subito può essere titolare: identikit che risponde alla perfezione a quello del classe 2002 del Bologna. I contatti sono già avviati e procedono in maniera positiva con l’agente del calciatore Alessandro Lucci.

Calafiori costa tra i 25 e i 30 milioni, Giuntoli fa all-in sul classe 2002 del Bologna

Operazione portata a termine ad agosto dal Bologna, che ha lasciato al Basilea il 40% sulla rivendita. Sartori valuta il suo gioiello almeno 25 milioni – conclude Tuttosport – ma c’è disponibilità a valutare nell’affare l’inserimento di una contropartita tecnica e tra le fila juventine ci sono diversi giovani elementi che appaiono nei radar della società bolognese.