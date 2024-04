Juventus, pressing della dirigenza per Calafiori | Il suo arrivo sostituirebbe un partente

La Juventus ha messo nel mirino Riccardo Calafiori come rinforzo per la difesa del prossimo anno

La Juventus ha individuato l’obbiettivo numero uno per rinforzare la difesa del prossimo anno, visto l’imminente addio a fine stagione di Alex Sandro dopo tante stagioni in bianconero. Riccardo Calafiori è il giocatore che vuole la dirigenza per sostituire il brasiliano, è ciò che rivela “Calciomercato.it”.

Juventus, Calafiori il sostituto del partente Alex Sandro

Se dovesse partire, il Bologna dovrà guardarsi attorno per cercare un sostituto, di un giocatore che nell’arco della stagione da terzino sinistro è stato spostato al centro della difesa facendo ancora meglio come rendimento. La Juventus non è l’unica ad essere interessata, anche Napoli e Milan hanno messo gli occhi sul classe 2002.