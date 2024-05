Verso Roma-Juventus, i convocati di Allegri | Due assenze per l’allenatore toscano

Questi i convocati di Massimiliano Allegri in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Il tecnico toscano, come già detto in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Alex Sandro e Yildiz, con Milik e Kean primi ricambi per l’attacco.

Verso Roma-Juventus, le scelte di Allegri:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Djalò

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling jr, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean