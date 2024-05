Esonero Allegri, il tecnico ha lasciato la Continassa | Montero già pronto

La Juventus sembra voler tagliar corto con Allegri. Dopo la sfuriata del tecnico contro la dirigenza dopo la vittoria in finale di Coppa Italia, la società ha deciso di non gradire la presenza di Allegri in panchina nemmeno per le ultime due partite di campionato. Se l’addio a fine stagione sembrava già scritto, ora le due parti sono in rottura totale.

Esonero Allegri imminente, Montero pronto a guidare la Juventus

Filtrano indiscrezioni e voci che vogliono Allegri via dalla Juventus prima della prossima partita di campionato, con Montero pronto a sostituirlo per le ultime due gare. Intanto la società non ha parlato con Allegri ma il tecnico ne conosce fin troppo bene le intenzioni. E non da breve tempo: altrimenti, che cosa potrebbe significare la sfuriata dell’altra sera? Si aspetta di capire solo quando uscirà il comunicato ufficiale e quali saranno le modalità della separazione.