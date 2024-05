Esonero Allegri: tutto nelle mani di John Elkann

Continua la riflessione in casa Juventus per l’esonero “anticipato” del tecnico Massimiliano Allegri, protagonista di un episodio spiacevole, dopo aver vinto la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Juventus, ore decisive per l’esonero di Allegri

Come riportato da “Sky Sport”, la decisione di esonerare Allegri, prima della sfida di lunedì sera contro il Bologna, sarà presa dalla proprietà della Juventus, rappresentata da John Elkann. In questo momento, Elkann starebbe discutendo con il presidente Ferrero e il direttore generale Scanavino, mentre il direttore sportivo Giuntoli non sarebbe coinvolto nel processo decisionale.