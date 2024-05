Juventus, spunta il retroscena di mercato: Giuntoli provò a gennaio a portare Bonaventura in bianconero

La Juventus a gennaio era alla ricerca di un centrocampista da inserire nel suo organico viste le situazioni che si erano verificate di Fagioli e Pogba. Ma i bianconeri secondo quanto riferisce “TMW” erano in difficoltà, si cercava un profilo di esperienza che potesse colmare il vuoto in panchina e sopperire alle alternative. Alla fine Giuntoli prese Alcaraz in prestito con un diritto di riscatto con un valore altissimo.

Juventus, Pradè e Barone si opposero alla cessione di Bonaventura

Giuntoli si era mosso per Giacomo Bonaventura per cercare di convincerlo ad arruolarsi nelle fila bianconere proponendo alla Fiorentina 3,5 milioni più bonus per il calciatore che era attualmente in scadenza di contratto. La dirigenza viola si oppose nettamente alla cessione, confermandolo come uno dei giocatori fondamentali per la Fiorentina.