Juventus, può arrivare uno tra Bonaventura e Pereyra | I profili per il colpo last minute

La Juventus sembra essere interessata a piazzare un ultimo colpo per rinforzare il centrocampo, e i due nomi più probabili sono quelli di Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra. I bianconeri vogliono un giocatore d’esperienza, che non richieda una grande spesa, ed entrambi corrispondono a queste caratteristiche.

Juventus, non solo Bonaventura e Pereyra

Il jolly del centrocampo della Fiorentina è un punto fermo di Italiano, ma il suo contratto scade a giugno, e al momento non sono in corso trattative per il rinnovo. L’intenzione dei viola è di trattenerlo, ma ci sono da considerare anche i contatti fra i due club per il futuro di Arthur (che vuole rimanere in Toscana dopo il prestito). Il Tucu invece ha già vestito la maglia bianconera, e l’Udinese chiede 4 milioni per lasciarlo partire. La squadra di Allegri pensa a un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions. Le altre due opzioni monitorate dalla Juventus sono Lazar Samardzic (molto complicato adesso, più fattibile a giugno) e Federico Bernardeschi (si sono interrotti i contatti, ma non è da escludere completamente).