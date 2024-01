Ultima giornata del girone di andata dominata da Mota, Consigli e Carboni; Napoli, quante delusioni!

Girone d’andata che chiude tra verdetti e polemiche e vede al Fantacalcio il ritorno di Lautaro, subito in rete, a ribadire come questa sia senza dubbio la sua stagione. Bene anche Vlahovic, Vecino e Consigli mentre deludono Arnautovic e tutti i calciatori del Napoli. Andiamo per ordine, ruolo per ruolo.

PORTIERI – Una grande prestazione (voto 7,5) ed il rigore parato a Bonaventura fanno del “vecchio” Consigli il miglior portiere della diciannovesima giornata; alle sue spalle nonostante una rete incassata si piazza Martinez del Genoa con una fantamedia pari al 6,5. La stessa del ritrovato Milinkovic-Savic che regala anche il bonus per la porta imbattuta (per le leghe nelle quali è applicato…). A livello modificatore buona prova anche per l’atalantino Carnesecchi (6,5 di voto, 5,5 di fm) al quale l’alternanza con Musso evidentemente non da fastidio più di tanto. Decisamente negativo l’approccio al 2024 per il Napoli e Gollini non fa eccezione; le tre reti incassate vanno a sommarsi ad una prestazione già non sufficiente (5,5) portandolo con il 2,5 finale all’ultimo posto tra gli estremi difensori del turno. Poco meglio Sorrentino e Okoye che rimediano lo stesso voto ma incassano una rete in meno e si fermano al 3,5 mentre Caprile e Turati pur essendo sufficienti (6), pagano il passivo eccessivo e chiudono a 3 per fantavoto.

DIFENSORI – De Silvestri e Buongiorno sono i due TOP difensori di giornata sommando al 7 in pagella una rete importante (specie quella del “bolognese) e raggiungendo quindi un bel 10 di fantamedia. Subito dietro si piazza Gendrey con il suo ottimo 9,5, appena mezzo punto sopra Luca Pellegrini che “macchia” prestazione e bonus con un giallo e termina comunque con un bel 9 di fantavoto. Prestazione ampiamente positiva (7) anche per Danilo e Lazaro (fm 8 con l’assist), Calafiori, Dragusin, Theo Hernandez e Bellanova. Esordio in azzurro da dimenticare per Mazzocchi che appena entrato viene espulso per un fallaccio e rimedia il giusto 4 in pagella poi “arrotondato” a 3 dalla sanzione subita. Fa poco meglio il compagno di squadra Juan Jesus che merita 4,5 in pagella ma col giallo tocca quota 4, mezzo punto in meno dell’atalantino Ruggeri che al pari di Lusuardi, Jimenez e Gyomber prende 5 di votazione ma finisce col chiudere a 4,5 causa cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – E’ Valentin Carboni, non nuovo a simili exploit, a trionfare in mezzo al campo grazie al doppio bonus (assist e gol) che sommato al 7,5 di partenza lo portano a raggiungere quota 11,5. A 10,5 si fermano Oristanio e Vlasic che vantano la stessa media voto ma vi aggiungono “solamente” una realizzazione. Ottimi anche Harroui, Gudmundsson e Frattesi che meritano un gran bel 10 affiancando un gol alla prestazione da 7. Koopmeiners resta fermo a 9,5 perché ammonito. Bonaventura getta alle ortiche un calcio di rigore e per questa volta diventa il FLOP assoluto della settimana con il suo non invidiabile 1,5 di media per il Fantacalcio. Stesso voto di partenza (4,5) per Maleh mentre Lazovic fa un po’ meglio ma l’espulsione lo condanna a finire sul podio col suo 4 di fantamedia.

ATTACCANTI – Gloria piena per Mota del Monza che con gol ed assist riesce a toccare quota 11,5, inarrivabile per le altre punte; molto bene (tutti con un 7 che diventa 10 grazie alla rete realizzata) anche il solito Lautaro, il cecchino Dybala, il quasi esordiente Traorè ed il rinato Sanabria. Lo spogliarello condito dal cartellino giallo costa mezzo punto a Vlahovic che così chiude a 9,5 al pari dell’altro ammonito Pinamonti. Dalle stelle alle stalle passa invece Arnautovic che non convince e rimedia un 4 secco in pagella. Poco meglio Zirkzee che stavolta rimedia una piena insufficienza (5) e con l’ammonizione scende a 4,5.