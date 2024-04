Punto GG – Lazio e Lecce spiccano nel turno dei pareggi; punti d’oro per Cagliari e Verona

Giornata caratterizzata dai pareggi; soltanto Lecce e Lazio colgono i tre punti

Trentaduesima giornata all’insegna del segno x; ben sette partite su 9 terminano infatti in parità ed anche Udinese-Roma, interrotta al 71’ per il malore occorso al difensore giallorosso Ndicka, era al momento sull’1-1. Vincono solo il Lecce con l’Empoli e la Lazio con la Salernitana conquistando quindi punti pesanti per i loro rispettivi obbiettivi. I salentini infliggono un duro colpo alle speranze di salvezza dei toscani che restano nella zona più rossa della classifica. Per gli uomini di Tudor invece saranno i prossimi impegni a chiarire se il successo sulla derelitta formazione campana potrà essere utile per agganciare almeno uno degli ultimi vagoni del “treno Europa”.

Cagliari e Verona conquistano punti d’oro verso la salvezza; Juventus ancora deludente

Passi importanti anche per Cagliari e Verona che, con il medesimo punteggio (2-2) escono indenni dalle forche caudine nerazzure targate Atalanta e Inter. Deludente invece il derby della Mole che premia più il Torino della Juventus che evidentemente non è ancora uscita dal tunnel che l’avvolge da alcuni mesi. Male anche il Napoli incapace di sfruttare gli errori avversari; per il Frosinone una bella boccata d’ossigeno anche se la classifica rimane molto complicata.

Il Bologna tira il fiato, il Milan pensa alla Roma

In zona Champions si mostra in affanno il Bologna che non riesce a superare un buon Monza, mentre il Milan rimonta a Reggio Emilia contro il Sassuolo palesando forse un’eccessiva distrazione da impegno europeo. Finisce pari e patta anche a Firenze tra due formazioni che attraverso il gioco cercano la vittoria finendo però per annullarsi.

Ora attenzione di nuovo alle coppe, con Atalanta, Fiorentina ed una tra la favorita Roma e Milan, pronte a proseguire il loro percorso e regalare all’Italia un posticino in più nella massima competizione europea.