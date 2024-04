SportPaper TV, lunedi 22 una puntata da non perdere

Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti per 90 minuti di calcio da non perdere

Una nuova puntata di SportPaper TV da non perdere, lunedi 22 dalle 21.30, sul canale 14 di RadioRoma Television, nuovo appuntamento e 90 minuti di calcio da non mancare. Si parlerà ovviamente del posticipo Milan-Inter, partita che potrebbe significare per i nerazzurri scudetto.

Occhi puntati sul derby Milan-Inter

In collegamento dall’Olimpico per Roma-Bologna e da San Siro per Milan-Inter, parleremo anche di Lazio-Juventus di Coppa Italia in programma martedi. Un lunedi nel pallone, con Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti.