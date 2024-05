Lazio, derby di Manchester per Mandas | Lotito prepara il rinnovo per blindarlo

La Lazio trova fortuna in casa. L’infortunio di Provedel ha catapultato Christos Mandas tra i pali della porta biancocelesti e dopo dieci partite disputate in maniera egregia, il portiere greco è finito sotto le luci della ribalta. O meglio, nel mirino della Premier League. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, a Manchester è scoppiato il derby di mercato tra United e City per assicurarsi il giocatore bianconceleste.

Mandas conteso tra le due squadre di Manchester, ora Lotito vuole blindarlo col rinnovo

Da un lato i Red Devils, poco convinti di Bayindir e con l’incognita Onana da sistemare. Dall’altro i Citizens di Pep Guardiola, dai quali è stato registrato un contatto due settimane fa per esprimere il proprio apprezzamento. Lusinghe a distanza per Mandas, il cui futuro alla Lazio potrebbe subire uno stravolgimento clamoroso. E dall’ipotesi di partenza del prestito altrove, ora il greco classe 2001 potrebbe addirittura restare e prolungare il contratto fino al 2029 per 500-600mila euro d’ingaggio, con Lotito che vuole blindarlo in questo modo. Non resta che attendere i risvolti delle prossime settimane visto che l’entourage del giocatore farà visita a Roma a breve.