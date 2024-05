Lazio, la strategia di Lotito per arrivare a Colpani | Le ultime

La Gazzetta dello Sport svela che a Lotito piace molto Andrea Colpani, che non a caso è il primo obiettivo di mercato dell’attacco biancoceleste in vista della prossima stagione. La dirigenza cercherà di rinforzare il pacchetto dei trequartisti, che perderà sicuramente Felipe Anderson e forse anche Luis Alberto.

Lazio, il piano di Lotito per Colpani

Il numero 28 brianzolo sarebbe la soluzione perfetta per il gioco di Tudor, molto simile per idea e concetto a Palladino. La richiesta del Monza per il giocatore si aggira sui 15/20 milioni di euro. Il club biancoceleste è disposto ad inserire nell’operazione una contropartita tecnica, che potrebbe essere Akpa Akpro, il quale negli ultimi mesi ha visto crescere il minutaggio in biancorosso. La concorrenza, però, non manca per Colpani, che ha già suscitato l’interesse di diverse squadre italiane e non solo. La Lazio però, vuole anticipare tutte le pretendenti ed assicurarsi il calciatore.