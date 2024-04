Lazio, futuro incerto per Luis Alberto | Tudor vuole convincerlo a restare, il Marsiglia osserva

Il futuro di Luis Alberto è in bilico e tante squadre europee sono alla finestra. Dalla Francia sono sicuri di un tentativo del Marsiglia in estate per il numero 10 spagnolo.

Il futuro di Luis Alberto è in questo periodo più incerto che mai. Lo spagnolo nelle ultime settimane infatti ha palesato un certo malessere nei confronti della società Lazio con l’annuncio improvviso dell’addio a fine stagione, ma al tempo stesso è stato impiegato praticamente sempre da Tudor sfoderando anche buone prestazioni e baciando la maglia dopo il gol contro il Genoa. Il nuovo allenatore biancoceleste vuole puntare con forza sullo spagnolo e bisognerà capire se sarà in grado di convincerlo ad abbracciare ancora il progetto Lazio.

Dalla Francia sono sicuri: il Marsiglia farà un tentativo in estate per Luis Alberto

Dare ora una risposta certa sul suo futuro è quindi impossibile, e molte squadre europee sono alla finestra per il numero 10 spagnolo. Tra tutte, voci dalla Francia insistono con forza sull’interesse dell’Olympique Marsiglia che resta in agguato e potrebbe cogliere l’occasione di un trasferimento gratuito durante il mercato. Come annunciato dallo stesso Lotito però, il calciatore non si muoverà da Roma gratuitamente, considerando il rinnovo di contratto arrivato a inizio stagione fino al 2027.