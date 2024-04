Lotito è in pressing sul tecnico croato per convincerlo ad estendere il contratto attualmente in scadenza a giugno del 2025

Il tecnico della Lazio, Igor Tudor, è arrivato all’improvviso, dopo le dimissioni di Sarri. Un contratto per l’allenatore con scadenza a giugno 2025. In virtù dei risultati e della passione per la biancoceleste, il patron Lotito lavora per un rinnovo al tecnico.

Lazio, Lotito spinge per un rinnovo a Tudor

Mentre il presidente laziale ha deciso per il futuro della panchina della sua Lazio, il tecnico è ancora indeciso. Tutto dipenderà da cosa vorrà offrire il presidente. Tudor non è contrario all’ipotesi di un lungo rinnovo, ma vuole vedere segnali concreti sul prossimo mercato estivo, soprattutto se dovessero essere sostituti anche Luis Alberto e Kamada, oltre a Felipe Anderson.

Il tecnico croato ha rimesso la Lazio in corsa per la Champions League. Prima del suo arrivo la formazione biancoceleste era in serie difficoltà. Non solo, l’allenatore ha saputo anche gestire bene i numerosi infortuni dei titolarissimi ed è stato in grado di rilanciare numerosi giocatori che vivevano nell’ombra. Oggi la Lazio può contare sul secondo portiere Mandas, su Kamada e altri.

A breve l’incontro tra tecnico e presidente per capire le intenzioni sul futuro, soprattutto se la Lazio dovesse centrare una qualificazione importante.