L’Inter proverà a mettere a segno il colpaccio dell’estate. I nerazzurri hanno puntato il capitano del Real Madrid, Nacho Fernandez. Il difensore ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma non ha rinnovato con i Blancos.

Inter, prossimo obiettivo: convincereInter Nacho

Fernandez, classe 1990, è l’occasione perfetta per l’Inter di arruolare a parametro zero un giocatore con questo livello. Dopo Taremi e Zielinski, la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a sorprendere tutti con il capitano del Real. Il reparto difensivo è perfetto, ma è pur sempre composto da giocatori di una certa età (Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il primo titolare 36enne e il secondo ormai riserva 32enne).

Voci sul 34enne spagnolo raccontano del suo desiderio di voler giocare un anno in leggerezza, senza troppa competizione, quella che si vive in Europa, ma andare un anno in MLS. Ma allo stesso tempo è in cerca di nuovi stimoli e non solo di mete esotiche, e che da sempre segua con attenzione la Serie A. L’Inter potrebbe riuscire a far firmare un contratto al difensore che può anche fare da terzino sia destro che sinistro. Un giocatore duttile, ricco di esperienza, che farebbe bene alla rosa in mano a Simone Inzaghi.

In passato l’Inter aveva già fatto una chiacchierata approfondita con il difensore attraverso lo staff, quindi si potrebbe pensare di riprendere proprio da quel discorso. Non sarà semplice, Nacho ha appena detto no al Bayer Leverkusen, evidentemente bisognerà essere più convincenti dell’ex compagno Xabi Alonso.