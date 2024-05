Lazio, Luis Alberto e Guendouzi ai ferri corti con Tudor | Possibili cessioni in estate

Dopo la non convocazione per scelta tecnica di Luis Alberto nella partita contro l’Empoli, oggi la Lazio è tornata in campo a Formello per preparare le ultime due di campionato. La Roma ora dista solo un punto e la speranza di Tudor è quella di concludere questa sua primissima esperienza alla Lazio con un risultato che al suo arrivo sembrava insperato.

Luis Alberto sempre più lontano dalla Lazio, Lotito vuole 15 milioni

Ma Tudor da quando è arrivato in biancoceleste ha dovuto gestire situazioni complesse, su tutte quella di Luis Alberto. Secondo il Corriere dello Sport, l’incontro tra il tecnico e lo spagnolo avverrà oggi alle 17,30 nel centro sportivo di Formello. La sensazione è che lo strappo sia ormai netto e che indietro non si torni. Servirà però un’offerta da almeno 15 milioni di euro per convincere Claudio Lotito, che nella sua lunga carriera di presidente non ha mai “regalato” il cartellino a nessuno dei giocatori desiderosi di lasciare la Lazio.

Tudor-Guendouzi, o la pace o la cessione: per Lotito il francese vale 30 milioni

Un altro calciatore che aveva avuto problemi nella sua carriera con Tudor è Mateo Guendouzi, che ha cambiato atteggiamento dall’arrivo dell’allenatore croato. I rapporti tra i due erano logorati sin dai tempi di Marsiglia, motivo per cui Guendouzi era stato ceduto la scorsa estate e ora il suo futuro è in bilico. Lotito per lui però vuole addirittura 30 milioni.