Lazio, deciso il futuro di Luis Alberto | Le ultime

Il futuro di Luis Alberto rimane un rebus. Contro l’Empoli il numero 10 è stato escluso perché il suo ultimo allenamento non avrebbe convinto a pieno il tecnico biancoceleste.

Lazio, Luis Alberto verso l’addio

Come riporta Il Messaggero, lo spagnolo avrà un incontro con Tudor nel pomeriggio alla ripresa degli allenamenti a Formello, per capire se domenica sarà pronto a sfidare i campioni d’Italia. In molti credono che le azioni del mago siano legate ad una precisa strategia di partenza a parametro zero e di approdo in Qatar. Tuttavia, Lotito chiede almeno 10-15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, tenendo conto del 20% della rivendita al Liverpool. Nel frattempo, l’obiettivo più vicino rimane la partita contro l’Inter. Nonostante la frustrazione e la tensione creata dal numero 10, la Lazio attualmente non può rinunciare alla sua magia e alla sua qualità.