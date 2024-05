Il match della Lazio contro l’Empoli, valevole per la 37^a di Serie A, giocata domenica 12 maggio, ha un retroscena che riguarda Luis Alberto, il quale non ha preso parte al match, il tecnico Tudor lo ha lasciato a Formello.

Lazio, il retroscena di Luis Alberto: offerta dal Qatar

Tudor ha deciso di lasciare a casa lo spagnolo per una forte indolenza mostrata negli ultimi allenamenti e soprattutto per i pensieri legati al prossimo calciomercato della Lazio. Luis Alberto ha ricevuto una ricca e quasi irrinunciabile offerta dal Qatar e vorrebbe essere liberato a giugno. Da capire se, come anticipato in conferenza, Tudor lo riproporrà già dalla prossima gara contro l’Inter.

Il centrocampista spagnolo, pensa al suo futuro, l’offerta dal Qatar è allettante, però dovrebbe pensare a quanto fatto dalla società qualche mese fa. Infatti, circa dieci mesi fa, grazie ad un altro dei suoi ‘colpi di testa’, ha ottenuto un nuovo contratto con adeguamento. Attualmente è sotto contratto con la Lazio, motivo per il quale deve mettersi a disposizione della squadra e dell’allenatore e mantenere un comportamento da professionista.

L’offerta per lo spagnolo è arrivata dall’Al Duhail. Il club è pronto a strapparlo ai biancocelesti con un super contratto, mettendo sul piatto un’offerta convincente.