Lazio, interesse per il croato Ljubicic | La richiesta è di 15 milioni

La Lazio lavora con Tudor per preparare la prossima stagione e il primo reparto in cui Lotito vuole intervenire è certamente l’attacco. Considerate le prestazioni non eccezionali di Immobile e Catellanos, la sicura partenza di Felipe Anderson direzione Brasile e le scaramucce interne con Luis Alberto, la Lazio si troverà ad operare una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato.

Lazio su Ljubicic, attaccante classe 2002 del LASK

E’ rimbalzata oggi dalla Germania la notizia dell’interessamento della Lazio per Marin Ljubicic, attaccante classe 2002 di proprietà del LASK, terza forza del campionato austriaco. A riportare la voce di mercato è il giornalista tedesco di FussbalTransfers Dominik Schneider che spiega: “I biancocelesti hanno mostrato interesse così come anche tre club di Bundesliga”.

Ljubicic ha segnato 30 gol in 72 presenze con il LASK, 15 in 40 partite quest’anno. Il ragazzo è molto dinamico ed è dotato di una buona tecnica e una rispettabile forza fisica. Cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, Ljubicic ha il contratto in scadenza nel 2027 e viene valutato dal club austriaco circa 15 milioni. Per lui anche 13 apparizioni e 7 reti con la Croazia Under 21. Secondo alcuni media tedeschi può diventare un’opzione per l’attacco biancoceleste.