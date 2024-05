Lazio, Tudor esclude Rovella e Isaksen | Cessione in vista

Doppia cessione importante in casa Lazio in vista del prossimo mercato.

Il mercato della Lazio si prospetta essere uno dei più sconvolgenti e ricco di sorprese della Serie A. Quest’anno sembra essere quello in cui ci sarà definitivamente una grande rivoluzione della rosa, con due dei giocatori più rappresentatiSDvi della squadra che sono pronti a salutare: Luis Alberto ha infatti ha già annunciato il suo addio a DAZN e Felipe Anderson ha firmato lo scorso mese con il Palmeiras.

Lazio, Rovella e Isaksen con le valigie in mano

Fino a ieri sembravano essere questi gli unici giocatori che di certo non avrebbero fatto parte della rosa biancoceleste la prossima stagione, ma, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport questa mattina, Tudor avrebbe messo ai margini del progetto anche Rovella e Isaksen, che non hanno convinto il tecnico croato.

Lotito non sembra però convinto da questa decisione, e starebbe cercando di convincere l’ex Verona a trattenere i giocatori che potrebbero ancora crescere sotto la guida del neo allenatore biancoceleste e dare un importante contributo alla squadra capitolina il prossimo anno.